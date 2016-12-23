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Ростислав «fn» Лозовой покинул Vega Squadron

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Ростислав «fn» Лозовой покинул состав Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Fn – очень сильный игрок, но по игровому стилю Ростислав больше работает на свой фарм, чем на команду, и может принимать решения, которые противоречат тому, что хотят делать на карте остальные игроки. Несмотря на то, что он продолжает трудиться и развиваться как командный игрок, это происходит очень медленно. За более чем месяц упорной работы мы практически не сдвинулись с места. И дело даже не в новом патче или плохом выступлении на WCA, а том, что огромное количество ценного времени уделялось именно проблемам в коммуникации и командном взаимодействии, а не наработкам новых стратегий или другим важным задачам.

Мы обсуждали эту проблему, и в один момент Ростислав высказал мысль, что, возможно, ему стоит уйти, чтобы не тормозить развитие команды и свое развитие как игрока и личности. Мы несколько дней думали над этим вопросом, и пришли к выводу, что это будет оптимальным решением для всех нас в условиях грядущего ростер-лока и квалификации на Мейджор, потому что таким составом построить именно командную игру было невероятно сложно.

От себя и всей команды я хочу пожелать Ростиславу удачи в его дальнейшей команде. Я уверен, что такой сильный игрок может добиться больших успехов на про-сцене», — прокомментировал капитал команды Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля.

Ростислав «fn» Лозовой выступал за Vega Squadron c марта этого года. Вместе с командой он занял второе место на FACEIT Invitational и третье на ESL One Frankfurt.

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