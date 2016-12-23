В допинг-пробе Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина
В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина, сообщает ТАСС.
«Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество», – сообщает знакомый с ситуацией человек.
Ранее Андрей Рябинский заявил, что команда российского боксера отправила заявку на вскрытие допинг-пробы «Б» спортсмена.
Также глава промоутерской компании «Мир бокса» сказал, что команда российского боксера будет проходить детектор лжи.
Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Бермейном Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.