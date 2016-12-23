В допинг-пробе Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина

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Андрей Рябинский: По некоторым данным, остарин выводится из организма больше года Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, поделился мнением о результатах пробы, взятой у российского боксера 13 декабря.

Президент WBC: В ближайшее время будут первые новости относительно дела Поветкина Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что первые новости по делу о применении допинга российским спортсменом Александром Поветкиным будут опубликованы в ближайшее время.

Андрей Рябинский: В пробе Поветкина за 13 декабря не обнаружено допинга Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

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Команда Поветкина запросила вскрытие допинг-пробы «Б» Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Алесандра Поветкина, заявил, что команда российского боксера отправила заявку на вскрытие допинг-пробы «Б» спортсмена.

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Диллиан Уайт: У меня может быть бой против Бермейна Стиверна Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что может провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном, который ранее должен был сразиться с россиянином Александром Поветкиным.

Рейтинг WBC. Пойманный на допинге Поветкин сохранил первую строчку Российский боксер Александр Поветкин, у которого недавно в организме нашли запрещенный препарат остарин, сохранил первую строчку рейтинга тяжеловесов в обновленном рейтинге WBC.

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