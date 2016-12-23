VADA: Мы не будем обнародовать концентрацию остарина в пробе Поветкина без запроса спортсмена

Руководитель ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Маргарет Гудман заявила, что не будет оглашать концентрацию остарина в пробе Александра Поветкина без соответствующего запроса российского боксера.

- VADA представляет результаты тестирования в рамках программы WBC Clean Boxing спортсменам, комиссиям, Ассоциации боксерских комиссий, WBC, уполномоченным представителям боксеров и промоутерам. Мы не предоставляем и не обсуждаем результаты общественности до тех пор, пока боксеры не делают соответствующего запроса, - цитирует Гудман «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе российского боксера обнаружено ничтожно малое количество остарина.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что команда российского боксера пройдет проверку на детекторе лжи.

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Бермейном Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.