Буффон проводит 600-й матч в составе «Ювентуса»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в матче за Суперкубок Италии против «Милана» в 600-й раз вышел на поле в составе «старой синьоры».
38-летний голкипер провел в составе туринской команды 436 матчей в серии А, 37 — в серии Б, 12 — в кубке Италии, и в седьмой раз вышел на поле в Суперкубке Италии. Также Буффон 99 матчей провел в Лиге чемпионов и девять в Лиге Европы.
Con #JuveMilan sono 6️⃣0️⃣0️⃣ presenze in ⚪️⚫️ per il nostro capitano @gianluigibuffon. 👏👏👏 #NumeroUno #G1G1 #SupercoppaTIM pic.twitter.com/y20eyLCKHq— JuventusFC (@juventusfc) 23 декабря 2016 г.
По этому показателю Джанлуиджи занимает второе место в истории «Ювентуса», больше матчей на счету форварда Алессандро Дель Пьеро — 705 игр.
Напомним, итальянский голкипер перешел из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году за 52 миллиона евро.
Матч
Голы
Кьеллини 18 (1:0). Бонавентура 38 (1:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Ругани, Лихтштайнер, Кьеллини, Алекс (Эвра, 33), Стураро (Лемина, 78), Маркизио, Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Манджукич, Игуаин
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Абате (Антонелли, 101), Куцка, Бертолаччи, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бакка (Лападула, 101), Сусо
Предупреждения:
Лихтштайнер, 36; Игуаин, 120 - Романьоли, 43; Куцка, 58; Де Шильо, 70
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
23 декабря 19:30, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция