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Буффон проводит 600-й матч в составе «Ювентуса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в матче за Суперкубок Италии против «Милана» в 600-й раз вышел на поле в составе «старой синьоры».

38-летний голкипер провел в составе туринской команды 436 матчей в серии А, 37 — в серии Б, 12 — в кубке Италии, и в седьмой раз вышел на поле в Суперкубке Италии. Также Буффон 99 матчей провел в Лиге чемпионов и девять в Лиге Европы.

По этому показателю Джанлуиджи занимает второе место в истории «Ювентуса», больше матчей на счету форварда Алессандро Дель Пьеро — 705 игр. 

Напомним, итальянский голкипер перешел из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году за 52 миллиона евро.

Матч

Ювентус - Милан - 1:1 (1:1)

Голы

Кьеллини 18 (1:0). Бонавентура 38 (1:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Ругани, Лихтштайнер, Кьеллини, Алекс (Эвра, 33), Стураро (Лемина, 78), Маркизио, Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Манджукич, Игуаин

Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Абате (Антонелли, 101), Куцка, Бертолаччи, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бакка (Лападула, 101), Сусо

Предупреждения:

Лихтштайнер, 36; Игуаин, 120 - Романьоли, 43; Куцка, 58; Де Шильо, 70

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

23 декабря 19:30, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция


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