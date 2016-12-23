Буффон проводит 600-й матч в составе «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в матче за Суперкубок Италии против «Милана» в 600-й раз вышел на поле в составе «старой синьоры».

38-летний голкипер провел в составе туринской команды 436 матчей в серии А, 37 — в серии Б, 12 — в кубке Италии, и в седьмой раз вышел на поле в Суперкубке Италии. Также Буффон 99 матчей провел в Лиге чемпионов и девять в Лиге Европы.

По этому показателю Джанлуиджи занимает второе место в истории «Ювентуса», больше матчей на счету форварда Алессандро Дель Пьеро — 705 игр.

Напомним, итальянский голкипер перешел из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году за 52 миллиона евро.



