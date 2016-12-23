Андрей Рябинский: В пробе Поветкина за 13 декабря не обнаружено допинга
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.
«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг – Прим.ред.) от 13 декабря. Все чисто, допинга нет! Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря – 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря – чисто! Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт... Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного», – написал Рябинский в своем твиттере.
Охренеть! Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!!— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто!— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием
Вот вам и честный американский спорт...— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Бермейном Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.