Андрей Рябинский: В пробе Поветкина за 13 декабря не обнаружено допинга

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг – Прим.ред.) от 13 декабря. Все чисто, допинга нет! Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря – 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря – чисто! Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт... Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного», – написал Рябинский в своем твиттере.

Охренеть! Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто!

Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Вот вам и честный американский спорт... — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Бермейном Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.