Екатерина Боброва: Показали на 95% чистый прокат

Шестикратная чемпион России Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, прокомментировала победу на чемпионате России в Челябинске.

«Тренеры тоже нами довольны, это для меня самое главное. Мы работаем как одна команда, и такой результат! Сегодня мы рады чистому прокату, который мы показали, может, не на 100%, но на 95», – приводит «Р-Спорт» слова Бобровой.

Напомним, с 2011 года Боброва и Соловьев лишь один раз не стали чемпионами России, когда в сезоне 2014/2015 пропускали турнир.