«Милан» обыграл «Ювентус» и выиграл Суперкубок Италии

Футболисты «Милана» в матче за Суперкубок Италии оказались сильнее «Ювентуса».



По итогам основного и дополнительного времени команды так и не сумели выявить победителя (1:1). Для туринского клуба мяч на 18-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини, а сравнял счет спустя 20 минут полузащитник Джакомо Бонавентура.

Судьбу трофея «Ювентус» и «Милан» решили в серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Винченцо Монтеллы (4:3). Решающий удар на счету полузащитника «россонери» Марио Пашалича.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Суперкубок Италии