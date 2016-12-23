«Милан» обыграл «Ювентус» и выиграл Суперкубок Италии
Футболисты «Милана» в матче за Суперкубок Италии оказались сильнее «Ювентуса».
По итогам основного и дополнительного времени команды так и не сумели выявить победителя (1:1). Для туринского клуба мяч на 18-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини, а сравнял счет спустя 20 минут полузащитник Джакомо Бонавентура.
Судьбу трофея «Ювентус» и «Милан» решили в серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Винченцо Монтеллы (4:3). Решающий удар на счету полузащитника «россонери» Марио Пашалича.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Суперкубок Италии
Матч
Голы
Кьеллини 18 (1:0). Бонавентура 38 (1:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Ругани, Лихтштайнер, Кьеллини, Алекс (Эвра, 33), Стураро (Лемина, 78), Маркизио, Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Манджукич, Игуаин
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Абате (Антонелли, 101), Куцка, Бертолаччи, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бакка (Лападула, 101), Сусо
Предупреждения:
Лихтштайнер, 36; Игуаин, 120 - Романьоли, 43; Куцка, 58; Де Шильо, 70
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
23 декабря 19:30, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция