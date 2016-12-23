ЦСКА проиграл в овертайме «Фенербахче»

ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги от «Фенербахче» (79:95).

На последней минуте основного времени игры действующие победители турнира повели «+3» благодаря точному трехочковому Никиты Курбанова, однако турецкая команда смогла сравнять счет и перевести игру в овертайм, где оформила победу.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Милош Теодосич, набравший 21 очко. У «Фенербахче» 25 очков команде принес Бобби Диксон.

ЦСКА потерпел второе поражение в регулярном чемпионате, но продолжает лидировать в Евролиге.

Евролига

Регулярный чемпионат

Матч ЦСКА - Фенербахче - 79:95 Состав ЦСКА: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12), Джексон (11) Фенербахче: Диксон (25), Удо (17), Калинич (13), Нунналли (11), Веселы (10) Место и дата 23 декабря 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча