Илья Геркус: В наступающем году добавим еще одну команду – «Локомотив-2»

В РГУФКЕ прошла новогодняя ёлка для воспитанников клубной Академии «Локо». Ребята из черкизовского и перовского отделений школы поздравил президент клуба Илья Геркус.

«Это замечательная традиция – встречать этот праздник всем вместе, подводить итоги, поздравлять, общаться, получать подарки.

Наша Академия провела замечательный год. Огромное спасибо педагогам, тренерам, самим ребятам. Вы здорово тренировались, побеждали, приносили новые и новые кубки в копилку клуба. Хочу пожелать вам продолжать добросовестно относиться к тренировкам, добиваться высоких результатов. Мы же будем ждать вас в основной команде.

Со своей стороны клуб будет делать все для развития Академии. В наступающем году откроем общеобразовательную школу, добавим еще одну команду – «Локомотив-2». Считаю, что это хорошая площадка для выпускников, чтобы заиграть на высоком уровне. И играть будем здесь, прямо рядом со стадионом, на Малой арене», - цитирует Геркуса официальный сайт «Локомотива».