Президент WBC: В ближайшее время будут первые новости относительно дела Поветкина

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что первые новости по делу о применении допинга российским спортсменом Александром Поветкиным будут опубликованы в ближайшее время.

– Мы не можем как-либо комментировать ситуацию, пока идет разбирательство. Все допинг-пробы будет исследованы, а их результаты будут приложены к делу. Думаю, в ближайшее время уже будут первые новости относительно данного расследования, – цитирует Сулеймана ТАСС.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.

