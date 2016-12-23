Президент WBC: В ближайшее время будут первые новости относительно дела Поветкина
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что первые новости по делу о применении допинга российским спортсменом Александром Поветкиным будут опубликованы в ближайшее время.
– Мы не можем как-либо комментировать ситуацию, пока идет разбирательство. Все допинг-пробы будет исследованы, а их результаты будут приложены к делу. Думаю, в ближайшее время уже будут первые новости относительно данного расследования, – цитирует Сулеймана ТАСС.
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.
Отметим,
что изначально Поветкин должен был
драться с канадцем Бермейном Стиверном
за пояс временного чемпиона мира по
версии WBC. Но из-за положительный
допинг-пробы россиянина, о которой стало
известно в субботу утром, WBC отказался
санкционировать бой. В результате
Стиверн отказался выходить на ринг и
его заменил Жоан Дюопа, который был запасным
вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа
Поветкин победил нокаутом.