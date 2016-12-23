Андрей Рябинский: По некоторым данным, остарин выводится из организма больше года

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, поделился мнением о результатах пробы, взятой у российского боксера 13 декабря.

– Это ставит под сомнение пробу, которая была 6 декабря и результаты которой появились в ночь перед боем. Остарин выводится из организма месяцами, по некоторым данным – больше года. Перед боем с Деонтеем Уайлдером была ситуация с мельдонием, теперь все то же самое, как под копирку, – передает Рябинского ТАСС.



Ранее Рябинский заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.

Добавим, что президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что первые новости по делу о применении допинга российским спортсменом Александром Поветкиным будут опубликованы в ближайшее время.