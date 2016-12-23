Андрей Рябинский: В наступающем году большой суд, будем драться с ними

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, высказался о чистой пробе спортсмена.

«Да уж, Голливуд точно курит. Но радоваться рано. В наступающем году большой суд. Будем драться с ними. Если этот бой состоится, ему пипец. По всей этой ситуации можно будет кино снимать. И будет интересно. Только с жанром пока непонятно. Боевик, наверное. Будем бороться.

Спасибо Вам всем огромное огромное за поддержку от нас с Сашей. Нам это очень важно. Спасибо», – написал Рябинский в твиттере.

Да уж! Голливуд точно курит) Но радоваться рано. В наступающем году большой суд. Будем драться с ними! https://t.co/l3US14lGJe — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

По всей этой ситуации можно будет кино снимать. И будет интересно) Только с жанром пока непонятно. Боевик, наверное))) — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Будем бороться! Спасибо Вам всем огромное огромное за поддержку от нас с Сашей!!! Нам это очень важно! Спасибо! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Напомним, сегодня, 23 декабря стало известно о том, что в допинг-пробе Александра Поветкина от 13 декабря не обнаружено допинга.

Ранее, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Бермейном Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.