Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас»

Новым главным тренером «Кристал Пэласа» стал Сэм Эллардайс, последней командой которого была сборная Англии.

Контракт 62-летнего специалиста с клубом из Лондона рассчитан на два с половиной года.

«Мы рады, что быстро смогли пригласить тренера такого калибра, как Сэм», – сказал председатель совета директоров клуба Стив Пэриш.

Напомним, ранее Эллардайс работал с «Сандерлендом», «Вест Хэмом», «Блэкберном», «Ньюкаслом» и «Болтоном».

В июле он возглавил сборную Англии, но в сентябре ушел в отставку в связи с коррупционным скандалом.

В «Кристал Пэлас», который занимает 17-е место в премьер-лиге, Эллардайс пришел на смену Алану Пардью.

26 декабря в 18-м туре команда сыграет в гостях с «Уотфордом».

