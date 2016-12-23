Андрей Лунев: Хочется стартануть в «Зените» уже с еврокубков

Вратарь Андрей Лунев, подписавший контракт с «Зенитом» заявил, что хочет провести первый матч за новый клуб уже в Лиге Европы в феврале.



– В «Уфу» я приходил тоже конкурировать. И добился того, что стал играть. Может, дело случая. Может, повезло. Но и в «Зените» не планирую занимать место второго-третьего вратаря. Приеду на сборы и буду доказывать, что достоин играть. Сделаю все возможное для этого, потому что хочется не сидеть, а играть, – сказал Лунев корреспонденту «Советского спорта».

– Можно сказать, что предвкушаю сбор, который начнется 10-го числа. Планирую себя там проявить, чтобы был шанс уже в Лиге Европы в феврале. Хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше все по накатанной пошло. Но до сборов о чем-то рано говорить, – добавил Лунев.



Полная версия интервью с Андреем Луневым – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»