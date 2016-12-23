Подчуфарова и Волков выступят в Рождественской гонке
Стал известен состав
биатлонистов на Рождественскую гонку.
Россию представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков. Среди других участников: Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия), Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия).
Напомним, в прошлом году «Рождественскую гонку» выиграли французы Мари Дорен Абер и Мартен Фуркад, которые в этом сезоне в Гельзенкирхене не выступят.
Рождественская гонка пройдет 28 декабря.
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