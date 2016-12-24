Димитрис Итудис: Не стоит Огастина винить в поражении от «Фенербахче»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис призвал не винить центрового своей команды Джеймса Огастина в поражении от «Фенербахче» в матче Евролиги.

«Фенербахче» сыграл намного лучше нас в овертайме, мы допустили слишком много ошибок. Предупреждая ваши вопросы, хочу призвать, чтобы не винили (в поражении) Джеймса Огастина. Да, у него было задание сфолить, и он мог сделать это трижды, а в итоге сфолил на броске, но не одна ошибка привела к поражению. Мы допустили 23 потери, мы вчистую проиграли первые две минуты овертайма. Конечно, поражение болезненно, но ничего не проиграно, мы остаемся на первом месте, мы обязательно вернемся», - приводит «Р-Спорт» слова Итудиса.

ЦСКА в пятницу со счетом 79:95 в овертайме уступил «Фенербахче» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Турецкий клуб перевел игру в овертайм, благодаря тому, что Бобби Диксон забил с фолом, который совершил Огастин.