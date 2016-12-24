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«Дина» дома уверенно обыграла «Тюмень»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московская «Дина» на домашнем паркете нанесла поражение «Тюмени» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу в Троицке, завершилась победой «Дины» со счетом 3:0. Голы забили Дмитрий Прудников, Янар Асадов и Эскердинья.

Таким образом, «Дина» набрала 35 очков и сохранило первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Тюмени» осталось 21 очко. Она идет шестой.

Вторую встречу тура соперники проведут в субботу, 24 декабря.

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