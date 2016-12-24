«Дина» дома уверенно обыграла «Тюмень»
Московская «Дина» на домашнем паркете нанесла поражение «Тюмени»
в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Троицке, завершилась победой «Дины»
со счетом 3:0. Голы забили Дмитрий Прудников, Янар Асадов и Эскердинья.
Таким образом, «Дина» набрала 35 очков и сохранило первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Тюмени» осталось 21 очко. Она идет шестой.
Вторую встречу тура соперники проведут в субботу, 24
декабря.
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