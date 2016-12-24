«Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель»
Югорская «Газпром-Югра» на домашнем паркете нанесла
поражение «Норильскому никелю» в первом матче 11-го тура чемпионата России по
мини-футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Люберцах, завершилась победой
«Газпрома-Югры» со счетом 5:2. Голы в составе победителей забили Дмитрий Лысков,
оформивший хет-трик, а также Ришат Котляров и Андрей Афанасьев. У гостей
отличились Павел Соколов и Виктор Прокушев.
Таким образом, «Газпром-Югра» набрала 33 очка и сохранила за
собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Норильского никеля»
осталось 13 очков. Он идет девятым.
Вторую встречу тура соперники проведут в субботу, 24
декабря.
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