«Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель»

Югорская «Газпром-Югра» на домашнем паркете нанесла поражение «Норильскому никелю» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу в Люберцах, завершилась победой «Газпрома-Югры» со счетом 5:2. Голы в составе победителей забили Дмитрий Лысков, оформивший хет-трик, а также Ришат Котляров и Андрей Афанасьев. У гостей отличились Павел Соколов и Виктор Прокушев.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрала 33 очка и сохранила за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Норильского никеля» осталось 13 очков. Он идет девятым.

Вторую встречу тура соперники проведут в субботу, 24 декабря.