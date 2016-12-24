Димитрис Итудис: Рассчитываем, что де Коло сыграет уже в понедельник

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис рассчитывает и надеется на участие восстанавливающего от травмы защитника Нандо де Коло в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» 26 декабря.

«Мы рассчитываем, мы надеемся, что де Коло сыграет с «Енисеем», еще есть время, чтобы решить, завтра он будет тренироваться», - приводит «Р-Спорт» слова Итудиса.

Де Коло получил травму в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с турецкой «Дарюшафакой» (83:91) 16 ноября. Сообщалось, что 29-летний баскетболист повредил мышцу задней поверхности бедра левой ноги, из-за чего будет вынужден пропустить несколько ближайших матчей, однако с тех пор он не появлялся на паркете.