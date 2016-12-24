Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи3 : 2Динамо Москва
Хоккей  Спартак1 : 3Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 2Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Димитрис Итудис: Рассчитываем, что де Коло сыграет уже в понедельник

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис рассчитывает и надеется на участие восстанавливающего от травмы защитника Нандо де Коло в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» 26 декабря.

«Мы рассчитываем, мы надеемся, что де Коло сыграет с «Енисеем», еще есть время, чтобы решить, завтра он будет тренироваться», - приводит «Р-Спорт» слова Итудиса.

Де Коло получил травму в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с турецкой «Дарюшафакой» (83:91) 16 ноября. Сообщалось, что 29-летний баскетболист повредил мышцу задней поверхности бедра левой ноги, из-за чего будет вынужден пропустить несколько ближайших матчей, однако с тех пор он не появлялся на паркете.

Матч

ЦСКА - Енисей

Место и дата

26 декабря 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семен Антонов: «Фенербахче» в овертайме отправил ЦСКА в нокдаунФорвард московского ЦСКА Семен Антонов признался, что баскетболисты «Фенербахче» отправили армейцев в нокдаун в овертайме матча регулярного чемпионата Евролиги.Виктор Хряпа: ЦСКА отвратительно провел овертаймКапитан московского ЦСКА Виктор Хряпа считает, что баскетболисты «Фенербахче» на голову превзошли московский ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Не стоит Огастина винить в поражении от «Фенербахче»Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис призвал не винить центрового своей команды Джеймса Огастина в поражении от «Фенербахче» в матче Евролиги.Феерия от «Фенера». ЦСКА в овертайме уступил туркамФеерия от «Фенера». ЦСКА в овертайме уступил туркамПровал в дополнительной пятиминутке стоит армейца победы в домашнем матче против стамбульского «Фенербахче».ЦСКА проиграл в овертайме «Фенербахче»ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги от «Фенербахче» (79:95).Евролига. ЦСКА – «Фенербахче» - 79:95. Как это былоМатч Евролиги ЦСКА - «Фенербахче» на сайте «Советского спорта».Теодосич сыграет с «Фенербахче», Де Коло пропустит 12-ю игру подрядЗащитник московского ЦСКА Милош Теодосич примет участие в матче против турецкого «Фенербахче». Об этом агентству «Р-Спорт» сообщили в пресс-службе столичного клуба.Димитрис Итудис: ЦСКА в матче с «Маккаби» действовал решительноГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после гостевой победы над «Маккаби» в матче регулярного сезона Евролиги похвалил всю команду за характер.ЦСКА в гостях обыграл «Маккаби» в матче ЕвролигиБаскетболисты московского ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение израильскому «Маккаби».Василий Карасев: Тимма может быть связующим звеном между россиянами и иностранцамиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Астаны» (99:72).Илиас Папатеодору: «Астана» не выдержала ритм и агрессию «Зенита»Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (72:99).«Маккаби» (Тель-Авив) – ЦСКА - 76:80. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Маккаби» (Тель-Авив) и московским ЦСКА.22 очка Вихрова помогли «Зениту» обыграть «Астану»«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Астану» со счетом 99:72.Теодосич и Де Коло пропустят матч «Маккаби» - ЦСКАЦСКА проведет матч с израильским «Маккаби» в рамках 13-го круга регулярного сезона Евролиги без разыгрывающего Милоша Теодосича и защитника Нандо Де Коло.Василий Карасев: С матча против «Астаны» начнем восстанавливать упущенные позицииГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем матче в Единой лиге ВТБ против «Астаны».Янис Тимма стал новым капитаном «Зенита»Тренерский штаб «Зенита» назначил форварда Яниса Тимму капитаном команды.Андрей Зубков: Прежний «Локомотив-Кубань» возвращается, мы набираем оборотыКапитан «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в выездном матче Единой лиги ВТБ (68:62).«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров«Зенит» принимал «Локомотив-Кубань», который при Саше Обрадовиче ни разу не проиграл в Единой лиге ВТБ. Не случилось этого и в Петербурге.Василий Карасев: «Зенит» значительно осложнил себе шансы на высокое место в Единой лиге ВТБГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани», который прошел в Санкт-Петербурге (62:68).Кайл Лэндри: «Зениту» больше нельзя проигрывать в Единой лиге ВТБКапитан «Зенита» Кайл Лэндри поделился мнением о причинах поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (62:68).
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Нандо Де Коло
Нандо Де Коловсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости