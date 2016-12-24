Анвар Гатиятулин: Видно, что в концовке матча с «Барысом» мы немного подустали
Главный тренер «Трактора»
Анвар Гатиятулин после матча с «Барысом» похвалил свою команду, одержавшую
пятую победу в последних шести матчах.
«Тяжелый матч, здорово, что
забили в первых двух периодах. Видно, что в концовке немного подустали и в
движении, и удаления ненужные пошли. Очень рад, что победили. Хотел бы
поблагодарить команду за самоотдачу и за эту игру», - приводит официальный сайт
«Барыса» слова Гатиятулина.
«Барыс» в пятницу в матче
регулярного чемпионата КХЛ уступил «Трактору» со счетом 3:4.
Следующий матч «Трактор» проведет 25 декабря на выезде против омского «Авангарда». «Барыс» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».
Матч
Барыс - Трактор - 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
Голы:
Щехура (Якуценя, Кручинин), 3:30 (0:1). Щехура (Кручинин, Петров А.), 31:23 (0:2 - бол.). Петров А. (Кручинин), 39:02 (0:3 - бол.). Баркер (Тривино), 42:23 (1:3 - бол.). Доус (Даллмэн), 54:49 (2:3 - бол.). Кручинин (Якуценя), 56:11 (2:4). Доус (Бойд, Семёнов), 57:02 (3:4).
Место и дата
23 декабря 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция