Анвар Гатиятулин: Видно, что в концовке матча с «Барысом» мы немного подустали

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с «Барысом» похвалил свою команду, одержавшую пятую победу в последних шести матчах.

«Тяжелый матч, здорово, что забили в первых двух периодах. Видно, что в концовке немного подустали и в движении, и удаления ненужные пошли. Очень рад, что победили. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и за эту игру», - приводит официальный сайт «Барыса» слова Гатиятулина.

«Барыс» в пятницу в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Трактору» со счетом 3:4.

Следующий матч «Трактор» проведет 25 декабря на выезде против омского «Авангарда». «Барыс» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».