Эдуард Занковец: Мы не проиграли «Трактору», нам просто не хватило времени

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты его клуба не проиграли матч регулярного чемпионата КХЛ челябинскому «Трактору», им просто не хватило времени.

«Знаете, один из великих тренеров как-то сказал фразу, и я ее применительно к этому матчу повторю: «Мы не проиграли матч, нам просто не хватило времени», - приводит официальный сайт «Барыса» слова Занковца.

«Барыс» в пятницу в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Трактору» со счетом 3:4.

Следующий матч «Трактор» проведет 25 декабря на выезде против омского «Авангарда». «Барыс» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».