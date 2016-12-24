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Эдуард Занковец: Мы не проиграли «Трактору», нам просто не хватило времени

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты его клуба не проиграли матч регулярного чемпионата КХЛ челябинскому «Трактору», им просто не хватило времени.

«Знаете, один из великих тренеров как-то сказал фразу, и я ее применительно к этому матчу повторю: «Мы не проиграли матч, нам просто не хватило времени», - приводит официальный сайт «Барыса» слова Занковца.

«Барыс» в пятницу в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Трактору» со счетом 3:4.

Следующий матч «Трактор» проведет 25 декабря на выезде против омского «Авангарда». «Барыс» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».

Матч

Барыс - Трактор - 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы:

Щехура (Якуценя, Кручинин), 3:30 (0:1). Щехура (Кручинин, Петров А.), 31:23 (0:2 - бол.). Петров А. (Кручинин), 39:02 (0:3 - бол.). Баркер (Тривино), 42:23 (1:3 - бол.). Доус (Даллмэн), 54:49 (2:3 - бол.). Кручинин (Якуценя), 56:11 (2:4). Доус (Бойд, Семёнов), 57:02 (3:4).

Место и дата

23 декабря 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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