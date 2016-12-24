Семен Антонов: «Фенербахче» в овертайме отправил ЦСКА в нокдаун
Форвард московского ЦСКА Семен Антонов признался, что
баскетболисты «Фенербахче» отправили армейцев в нокдаун в овертайме матча
регулярного чемпионата Евролиги.
«В овертайме не знаю, что произошло. Они быстро
наказали нас за наши потери. Две потери превратились в 4 очка отрыва, затем
Бобби Диксон забил издали. Таким образом, «Фенер» отправил нас в
нокдаун, из которого мы не смогли выбраться. Обидно, конечно, но мы не
собираемся опускать руки. Будем учиться на своих ошибках, эта игра будет
хорошим уроком для нас», - приводит «Р-Спорт» слова Антонова.
ЦСКА в пятницу в Москве проиграл «Фенербахче» в овертайме со счетом 79:95 в матче 14-го тура Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 75:75.
Матч
ЦСКА - Фенербахче - 79:95
Состав
ЦСКА: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12), Джексон (11)
Фенербахче: Диксон (25), Удо (17), Калинич (13), Нунналли (11), Веселы (10)
Место и дата
23 декабря 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция