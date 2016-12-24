Семен Антонов: «Фенербахче» в овертайме отправил ЦСКА в нокдаун

Форвард московского ЦСКА Семен Антонов признался, что баскетболисты «Фенербахче» отправили армейцев в нокдаун в овертайме матча регулярного чемпионата Евролиги.

«В овертайме не знаю, что произошло. Они быстро наказали нас за наши потери. Две потери превратились в 4 очка отрыва, затем Бобби Диксон забил издали. Таким образом, «Фенер» отправил нас в нокдаун, из которого мы не смогли выбраться. Обидно, конечно, но мы не собираемся опускать руки. Будем учиться на своих ошибках, эта игра будет хорошим уроком для нас», - приводит «Р-Спорт» слова Антонова.

ЦСКА в пятницу в Москве проиграл «Фенербахче» в овертайме со счетом 79:95 в матче 14-го тура Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 75:75.