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Семен Антонов: «Фенербахче» в овертайме отправил ЦСКА в нокдаун

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард московского ЦСКА Семен Антонов признался, что баскетболисты «Фенербахче» отправили армейцев в нокдаун в овертайме матча регулярного чемпионата Евролиги.

«В овертайме не знаю, что произошло. Они быстро наказали нас за наши потери. Две потери превратились в 4 очка отрыва, затем Бобби Диксон забил издали. Таким образом, «Фенер» отправил нас в нокдаун, из которого мы не смогли выбраться. Обидно, конечно, но мы не собираемся опускать руки. Будем учиться на своих ошибках, эта игра будет хорошим уроком для нас», - приводит «Р-Спорт» слова Антонова.

ЦСКА в пятницу в Москве проиграл «Фенербахче» в овертайме со счетом 79:95 в матче 14-го тура Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 75:75.

Матч

ЦСКА - Фенербахче - 79:95

Состав

ЦСКА: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12), Джексон (11)

Фенербахче: Диксон (25), Удо (17), Калинич (13), Нунналли (11), Веселы (10)

Место и дата

23 декабря 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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