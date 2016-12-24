Виктор Хряпа: ЦСКА отвратительно провел овертайм

Капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа считает, что баскетболисты «Фенербахче» на голову превзошли московский ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Две игры подряд с двумя серьезными соперниками. В матче с «Маккаби» мы потратили очень много сил, поэтому наше нападение сегодня выглядело не так остро, не так организованно, как всегда. Мы забили мало очков, не набрали свою норму. Мы отвратительно провели овертайм, в котором «Фенербахче» переиграл нас на голову. В целом матч был равным. Несмотря на те возможности оторваться в счете, которые были у нас, соперник все равно находил шансы, чтобы вернуться в игру», - приводит «Р-Спорт» слова Хряпы.

ЦСКА в пятницу в Москве проиграл «Фенербахче» в овертайме со счетом 79:95 в матче 14-го тура Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 75:75.