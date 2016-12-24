Виктор Хряпа: ЦСКА отвратительно провел овертайм
Капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа считает, что
баскетболисты «Фенербахче» на голову превзошли московский ЦСКА в овертайме
матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Две игры подряд с двумя серьезными
соперниками. В матче с «Маккаби» мы потратили очень много сил, поэтому наше
нападение сегодня выглядело не так остро, не так организованно, как всегда. Мы
забили мало очков, не набрали свою норму. Мы отвратительно провели овертайм, в
котором «Фенербахче» переиграл нас на голову. В целом матч был равным. Несмотря
на те возможности оторваться в счете, которые были у нас, соперник все равно
находил шансы, чтобы вернуться в игру», - приводит «Р-Спорт» слова Хряпы.
ЦСКА в пятницу в Москве проиграл «Фенербахче» в овертайме со счетом 79:95 в матче 14-го тура Евролиги. Основное время встречи завершилось со счетом 75:75.
Матч
ЦСКА - Фенербахче - 79:95
Состав
ЦСКА: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12), Джексон (11)
Фенербахче: Диксон (25), Удо (17), Калинич (13), Нунналли (11), Веселы (10)
Место и дата
23 декабря 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция