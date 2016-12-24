Игорь Захаркин: В матче с «Медвешчаком» нас подвела слабая реализация
Главный тренер
«Салавата Юлаева» Игорь Захаркин считает, что хоккеистов его клуба в матче КХЛ
с загребским «Медвешчаком» подвела слабая реализация.
«Мы
сыграли лучше по сравнению с предыдущим матчем. Команда по-настоящему
сражалась. Третий период провели значительно интереснее, создавали моменты, но
по-прежнему нас, тренеров, не устраивает качество. Потому что мы создаем
моменты и не можем реализовать их. Сейчас мы должны очень быстро определиться,
в чем здесь дело. В первую очередь, почему у нас не срабатывает численное
неравенство», - приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова
Захаркина.
«Салават» в пятницу в Загребе уступил местному «Медвешчаку» в серии буллитов со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу игры гости уступали с разницей в две шайбы. В предыдущей встрече в Братиславе со «Слованом» уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.
Матч
Медвешчак - Салават Юлаев - 3:2 Б. (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Лессио (Смит, Ларкин), 24:58 (1:0). Геноуэй (Глумак, Мертль), 27:07 (2:0). Бодров Е. (Лисин, Гончаров), 30:43 (2:1). Паршин (Коротков), 31:23 (2:2).
Победный буллит:
Лессио - 3:2.
Место и дата
23 декабря 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция