Игорь Захаркин: В матче с «Медвешчаком» нас подвела слабая реализация

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин считает, что хоккеистов его клуба в матче КХЛ с загребским «Медвешчаком» подвела слабая реализация.

«Мы сыграли лучше по сравнению с предыдущим матчем. Команда по-настоящему сражалась. Третий период провели значительно интереснее, создавали моменты, но по-прежнему нас, тренеров, не устраивает качество. Потому что мы создаем моменты и не можем реализовать их. Сейчас мы должны очень быстро определиться, в чем здесь дело. В первую очередь, почему у нас не срабатывает численное неравенство», - приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Захаркина.

«Салават» в пятницу в Загребе уступил местному «Медвешчаку» в серии буллитов со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу игры гости уступали с разницей в две шайбы. В предыдущей встрече в Братиславе со «Слованом» уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.