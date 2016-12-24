Александр Лебзяк: Обязательно посмотрю бой Бетербиева с Прието

Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк рассказал о своем бывшем подопечном Артуре Бетербиеве.

– Артур тренировался еще при мне в сборной России. Хороший боксер. Ушел в профессионалы. Все у него впереди. Желаю ему удачи.

– Вы следите за его карьерой?

– Если честно, я редко за кем слежу, если это не попадает в кругозор само собой. Персонально не отслеживаю, но знаю все дела у Дениса (Лебедева), Саши (Поветкина) и других ребят. Они мои друзья. Узнаю о них из телевидения, из газет. Я же не далекий от бокса. Любители и профессионалы, они всегда рядом. Те бои, которые намечают, я знаю, где и когда они будут.

– Ближайший бой Бетербиева смотреть будете? Его покажут на нашем телевидении.

– Конечно. Может, не в прямом эфире. В записи обязательно.

Напомним, что на профессиональном ринге Бетербиев провел 10 поединков, выиграв все из них нокаутом. Это ближайший бой пройдет в воскресенье в 5:00 по мск. Он встретится с парагвайцем Исидро Ранони Прието, который провел 30 поединков, в которых побеждал 26 раз, 22 из них закончил нокаутом. Единственное поражение Прието получил в бою с Элейдером Альваресом. Три последних боя Прието завершились вничью.

На кону в этом бою будут стоять титулы WBA-NABA, которым обладает Бетербиев, и вакантный WBC Silver.