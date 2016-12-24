Александр Лебзяк: Лебедев может держаться на чемпионском уровне года четыре

Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк рассказал о своем бывшем подопечном Артуре Бетербиеве.

– Судьи дали счет – 1:2. По любительским правилам, я бы отдал победу Денису. По профессиональным правилам, Мурат выглядел лучше. Тяжело определить победителя. Да, Денис бил, попадал, но его удары как слону дробина, если вы видели. Гассиев вроде и пропускал удары, но они ему как дробина. Сам же Гассиев даже ударит по перчаткам, но голова у соперника откидывается. И сказывается функционалка, когда идет давление по ходу всего боя.

Стартовые раунды я бы отдал Денису, но потом преимущество было у Мурата.

– Что бы вам было интереснее, увидеть их реванш или посмотреть на них в боях с другими соперниками?

– И с другими и реванш. Но как это все будет, посмотрим, как договорятся.

– Лебедев уже достаточно возрастной боксер – 37 лет. Сколько он может держать чемпионский уровень?

– Года четыре-пять он может продержаться, если у него не будет много боев. Два-три боя в год. Для организма это нормально. Хотя есть время разбрасывать камни, а есть время камни собирать. Молодежь растет. Она не только наступает на пятки, но и отбирает тапочки, – шутит Лебзяк. – Денис сам сядет, обдувает, как ему дальше жить и продолжать ли спортивную карьеру.

Напомним, Лебедев проиграл Гассиеву бой за пояс IBF раздельным решением судей.