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Алексей Тищенко: Прието – не самая серьезная оппозиция для Бетербиева

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о дружбе с Артуром Бетербиевым и его предстоящем поединке с парагвайцем Исидро Ранони Прието.

– Артур Бетербиев будет драться на этой неделе. Его соперник парагваец Исидро Прието. Следите ли за карьерой Артура? Как его можно воспринимать в есть где есть в том числе Сергей Ковалев?
– С Артуром мы очень долгое время выступали в одной команде. Могу его охарактеризовать как сверхработоспособного спортсмена. Ранее я не слышал о таком боксере, как Прието. Наверное, не самая серьезная оппозиция. Но учитывая простой Бетербиева. У него была травма и операция. Стараюсь за ним следить. Возможно, этим обусловлен выбор.

Еще когда Бетербиев боксировал в любителях, я говорил что его манера больше подходит для профессионального бокса. Он может ударить, может держать высокий темп много раундов и ударить в конце боя. Работоспособность как у Мурата Гассиева, который противостоял Денису Лебедеву.

– Они похожи по стилю?
– Не по стилю. По самоотдаче и работоспособности. Практически до 11 раунда Гассиев оказывал большое давление и поддерживал высокий темп. Бил. Уверен, что Бетербиев тоже способен это делать. Но может ли он в этом весе претендовать на звание чемпиона мира, сложно сказать.

– Андре Уорд и Адонис Стивенсон еще в полутяжах…
– Да. Конкуренция очень серьезная. Мне было бы очень интересно посмотреть, на каком уровне находятся Бетербиев и Ковалев. Ему еще свои вопросы надо решить с Уордом. Может, даже интереснее было посмотреть Артура со Стивенсоном.

Насколько мне известно, Бетербиева уже хотят вывести на чемпионский бой. Шансы есть. Темповой, мощный и ударный боксер. Есть  удар – всегда есть шанс. 

Напомним, что на профессиональном ринге Бетербиев провел 10 поединков, выиграв все из них нокаутом. Это ближайший бой пройдет в воскресенье в 5:00 по мск. Он встретится с парагвайцем Исидро Ранони Прието, который провел 30 поединков, в которых побеждал 26 раз, 22 из них закончил нокаутом. Единственное поражение Прието получил в бою с Элейдером Альваресом. Три последних боя Прието завершились вничью.

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