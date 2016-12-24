Бетербиев перевесил Прието

В канадском Квебеке прошла официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет бой боксеров полутяжелого веса Артура Бетербиева и Исидро Ранони Прието.

Первый на весы стал Прието и потянул на 78.8 кг, тогда как вес Бетербиева составил 79 кг.

Напомним, что на профессиональном ринге Бетербиев провел 10 поединков, выиграв все из них нокаутом. Бой с Прието пройдет в воскресенье в 5:00 по мск. Парагваец провел 30 поединков, в которых побеждал 26 раз, 22 из них закончил нокаутом. Единственное поражение Прието получил в бою с Элейдером Альваресом. Три последних боя Прието завершились вничью.