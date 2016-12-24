«Лейкерс» проиграли «Орландо», Мозгов набрал 4 очка

Баскетболисты «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча, прошедшая в Орландо на паркете «Эмвей-центра», завершилась со счетом 109:90 в пользу хозяев. В их составе 25 очков набрал Элфрид Пэйтон, а у гостей 18 очков в активе Джордана Кларксона.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, отыграл 24 минуты во встрече, набрал четыре очка, сделал семь подборов.

Для «Лейкерс» поражение от «Орландо» стало четвертым подряд.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 26 декабря в 05:30 (мск) примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Орландо» 27 декабря в 03:00 (мск) примет «Мемфис».