«Лейкерс» проиграли «Орландо», Мозгов набрал 4 очка
Баскетболисты «Орландо» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли «Лос-Анджелес
Лейкерс».
Встреча, прошедшая в Орландо на паркете «Эмвей-центра»,
завершилась со счетом 109:90 в пользу хозяев. В их составе 25 очков набрал
Элфрид Пэйтон, а у гостей 18 очков в активе Джордана Кларксона.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал
матч в стартовой пятерке, отыграл 24 минуты во встрече, набрал четыре очка,
сделал семь подборов.
Для «Лейкерс» поражение от «Орландо» стало четвертым подряд.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 26 декабря в 05:30 (мск) примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Орландо» 27 декабря в 03:00 (мск) примет «Мемфис».
Матч
Место и дата
24 декабря 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция