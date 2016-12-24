«Айлендерс» дома уверенно обыграли «Баффало»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс
Центра», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе
забросили Антони Бовилье, Райан Строум, Джон Таварес, Эндрю Лэдд и Кэлвин де
Хаан. У гостей отличился Земгус Гиргенсонс.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду более 14 минут, нанес два броска, применил два силовых приема, дважды
заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду
почти 20 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус
два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 28 декабря в 04:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Баффало» 28 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».
Матч
Айлендерс - Баффало - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Бьювилье (Хэмоник, Принс), 12:05 (1:0). Строум (Зайденберг, Клаттербак), 34:36 (2:0). Таварес (Бэйли, Строум), 39:21 (3:0 - бол.). Лэдд (Чимера, Хэмоник), 45:35 (4:0). Де Хаан (Зайденберг, Куин), 52:34 (5:0). Гиргенсонс (Богосян, Рейнхарт), 58:57 (5:1).
Место и дата
24 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция