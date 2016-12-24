«Айлендерс» дома уверенно обыграли «Баффало»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Антони Бовилье, Райан Строум, Джон Таварес, Эндрю Лэдд и Кэлвин де Хаан. У гостей отличился Земгус Гиргенсонс.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду более 14 минут, нанес два броска, применил два силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду почти 20 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 28 декабря в 04:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Баффало» 28 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».