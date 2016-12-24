«Миннесота» в гостях обыграла «Рейнджерс», одержав десятую победу подряд

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Миннесоте».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Микко Койву, Нино Нидеррайтер, Марко Сканделла, Джейсон Цукер, Мэтт Дамба и Чарли Койл. У хозяев отличились Райан Макдона и Дерек Степан, а Крис Крайдер оформил дубль.

Отметим, что «Миннесота» одержала 10-ю победу подряд в НХЛ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 28 декабря в 04:00 (мск) примут «Оттаву», а «Миннесота» 28 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом».