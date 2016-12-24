«Миннесота» в гостях обыграла «Рейнджерс», одержав десятую победу подряд
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Миннесоте».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер
Гарден», завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Микаэль Гранлунд, Микко Койву, Нино Нидеррайтер, Марко Сканделла, Джейсон
Цукер, Мэтт Дамба и Чарли Койл. У хозяев отличились Райан Макдона и Дерек
Степан, а Крис Крайдер оформил дубль.
Отметим, что «Миннесота» одержала 10-ю победу подряд в НХЛ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 28 декабря в 04:00 (мск) примут «Оттаву», а «Миннесота» 28 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом».
Матч
Рейнджерс - Миннесота - 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)
Голы:
Крейдер (Зукарелло, Степан), 3:54 (1:0). Гранлунд (Койву, Цукер), 9:53 (1:1). Койву (Цукер), 20:40 (1:2). Нидеррайтер (Стаал, Койл), 20:58 (1:3). Макдона (Степан, Крейдер), 22:17 (2:3). Сканделла (Койву, Койл), 24:55 (2:4). Цукер (Гранлунд), 32:14 (2:5). Дамба (Стаал, Койл), 37:24 (2:6 - бол.). Степан (Клейн, Зукарелло), 39:00 (3:6). Крейдер (Зукарелло, Макдона), 57:00 (4:6). Койл (Нидеррайтер), 58:51 (4:7 - п.в.).
Место и дата
24 декабря 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция