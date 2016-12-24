Бетербиев нокаутировал Прието в первом раунде
Российский боксер Артур Бетербиев, выступающий в полутяжелой весовой категории (до 79,3), в рейтинговом поединке победил парагвайца Исидро Прието.
Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Бетербиев нокаутировал соперника в первом раунде.
На кону стоял титул WBA-NABA, принадлежащий Бетербиеву, и вакантный WBC Silver.
Таким образом, теперь на счету Бетербиева 11 побед (все досрочно). На счету Прието 26 побед (22 досрочно), 1 поражение и 3 ничьи.
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