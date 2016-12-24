Бетербиев нокаутировал Прието в первом раунде

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Смерть Али и нокаут Бетербиева. Главные события бокса за минувшую неделю На 75-м году жизни умер Мохаммед Али, россиянин Артур Бетербиев одержал 10-ю победу, а Орландо Салидо и Франсиско Варгас устроили рубку.

Артур Бетербиев нокаутировал аргентинца Мадерну Таким образом, теперь на счету Бетербиева 10 победы, все досрочно. На счету Мадерны 23 победы (15 досрочно) и три поражения.

Соперником Бетербиева в бою 4 июня станет Мадерна 31-летний российский полутяжеловес Артур Бетербиев (9-0, 9 КО) проведет свой следующий поединок 4 июня в Монреале (Канада).

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