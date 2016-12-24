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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» всухую обыграть «Тампу-Бэй»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Тампу-Бэй».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Александр Овечкин и Маркус Юханссон, а дублем отметился Джон Карлсон.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 18 минут, нанес два броска, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 17 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 14 минут, нанес два броска, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел на льду 48 минут, отразив 20 из 24 бросков.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду почти 16 минут, нанес четыре броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российские нападающие гостей Никита Кучеров и Владислав Наместников в этом матче не играли.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 28 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Тампа-Бэй» 29 декабря в 04:30 (мск) примет «Монреаль».

Матч

Вашингтон - Тампа-Бэй - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Карлсон (Алзнер, Уилсон), 0:55 (1:0). Карлсон (Бэкстрём, Юханссон), 15:42 (2:0). Овечкин (Орлов), 30:48 (3:0). Юханссон (Бэкстрём), 48:33 (4:0).

Место и дата

24 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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