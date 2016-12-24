«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин отдал два голевых паса
Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль
Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по
шайбе забросили Сидни Кросби, Эрик Фер, Чад Руведел и Патрик Хернквист. У
гостей отличился Кайл Палмьери.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на
льду почти 18 минут, отдал два голевых паса, нанес три броска, окончив матч с
показателем полезности «плюс два».
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл
более 12 минут, нанес один бросок, применил три силовых приема, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
28 декабря в 04:00 (мск) «Питтсбург» и «Нью-Джерси» встретятся снова, но на льду «дьяволов».