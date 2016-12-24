«Коламбус» дома одолел «Монреаль», Бобровский отразил 36 бросков

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Сэм Ганье и Брэндон Саад. У гостей отличился Джефф Питри.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 36 из 37 бросков в створ.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 17 минут, нанес четыре броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 28 декабря в 04:00 (мск) примет «Бостон», а «Монреаль» 29 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Тампой-Бэй».