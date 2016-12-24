«Каролина» обыграла «Бостон», Худобин отразил 20 бросков
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили
Джордан Стаал, Джастин Фолк и Теуво Терявяйнен. У гостей отличились Райан
Спунер и Брэд Маршан.
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отыграл весь
матч, парировав 20 из 23 бросков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 29 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Бостон» 28 декабря в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Коламбусом».
Матч
Каролина - Бостон - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Спунер (Крейчи, Крюг), 9:13 (0:1). Маршанд (Спунер, Крюг), 23:17 (0:2 - бол.). Стаал 30:12 (1:2 - мен.). Фолк (Стаал, Линдхольм), 46:48 (2:2). Теравайнен (Фолк, Линдхольм), 63:01 (3:2).
Место и дата
24 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция