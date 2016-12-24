«Каролина» обыграла «Бостон», Худобин отразил 20 бросков

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Джордан Стаал, Джастин Фолк и Теуво Терявяйнен. У гостей отличились Райан Спунер и Брэд Маршан.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч, парировав 20 из 23 бросков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 29 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Бостон» 28 декабря в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Коламбусом».