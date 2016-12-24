«Детройт» в гостях по буллитам обыграл «Флориду»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Детройту».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра»,
завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по
шайбе забросили Энтони Манта, Дрю Миллер и Франс Нильсен. Также Нильсен стал
автором победного буллита. У хозяев отличились Райлли Смит, Джейсон Демерс и
Дерек Маккензи.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 29 декабря в 04:00 (мск) примет «Торонто», а «Детройт» 28 декабря в 04:30 (мск) дома сыграет с «Баффало».
Матч
Флорида - Детройт - 3:4 Б. (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Смит (Йокинен, Демерс), 17:40 (1:0 - бол.). Манта (Зеттерберг), 20:12 (1:1). Демерс (Барков, Ягр), 21:29 (2:1). МакКензи (Матесон, Томпсон), 30:27 (3:1). Миллер (Ларкин, Атанасиу), 41:36 (3:2). Нильсен (Ванек, Нюквист), 53:51 (3:3).
Победный буллит:
Нильсен - 3:4.
Место и дата
24 декабря 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция