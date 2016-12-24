«Детройт» в гостях по буллитам обыграл «Флориду»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Детройту».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Энтони Манта, Дрю Миллер и Франс Нильсен. Также Нильсен стал автором победного буллита. У хозяев отличились Райлли Смит, Джейсон Демерс и Дерек Маккензи.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 29 декабря в 04:00 (мск) примет «Торонто», а «Детройт» 28 декабря в 04:30 (мск) дома сыграет с «Баффало».