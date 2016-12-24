Пас Панарина не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Колорадо»
Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».
Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился
Джонатан Тэйвз. У гостей по точному броску нанесли Микко Рантанен и Натан
Маккиннон.
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 23
минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, отдал голевой
пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл почти
25 минут, нанес один бросок, применил восемь силовых приемом, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на
льду более 15 минут, трижды заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты
штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 28 декабря в 05:30 (мск) примет «Виннипег», а «Колорадо» 28 декабря в 06:00 (мск) дома сыграет с «Калгари».