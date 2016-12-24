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Пас Панарина не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Колорадо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Джонатан Тэйвз. У гостей по точному броску нанесли Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 23 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл почти 25 минут, нанес один бросок, применил восемь силовых приемом, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более 15 минут, трижды заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 28 декабря в 05:30 (мск) примет «Виннипег», а «Колорадо» 28 декабря в 06:00 (мск) дома сыграет с «Калгари».

Матч

Чикаго - Колорадо - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Тэйвс (Кит, Панарин), 31:52 (1:0 - бол.). Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 45:42 (1:1). Маккиннон (Бэрри), 60:25 (1:2).

Место и дата

24 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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