«Даллас» в овертайме дожал «Лос-Анджелес»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Тайлер Сегин, Радек Факса и Эса Линделль. У гостей дубль оформил Джефф Картер.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 28 декабря в 06:00 (мск) на выезде сыграет с «Аризоной», а «Лос-Анджелес» 29 декабря в 05:00 (мск) в гостях сразится с «Ванкувером».