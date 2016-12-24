«Даллас» в овертайме дожал «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».
Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн
Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их
составе по шайбе забросили Тайлер Сегин, Радек Факса и Эса Линделль. У гостей дубль
оформил Джефф Картер.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 28 декабря в 06:00 (мск) на выезде сыграет с «Аризоной», а «Лос-Анджелес» 29 декабря в 05:00 (мск) в гостях сразится с «Ванкувером».
Матч
Даллас - Лос-Анджелес - 3:2 О.Т. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Картер (Пирсон), 3:05 (0:1 - бол.). Сегин (Спецца, Клингберг), 20:43 (1:1). Факса (МакКензи, Ритчи), 43:30 (2:1). Картер (Сетогучи, Форборт), 50:51 (2:2). Линделль (Бенн Д., Корпикоски), 61:07 (3:2).
Место и дата
24 декабря 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция