Шайба Трямкина не помогла «Ванкуверу» в матче с «Калгари»
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк
Саддлдом», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе
забросили Микаэль Баклунд и Мэттью Ткачук, а Марко Джиордано оформил дубль. У
гостей отличился Никита Трямкин.
Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл почти
18 минут, нанес два броска, один из которых достиг цели, один раз заблокировал
бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 28 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Колорадо», а «Ванкувер» 29 декабря в 05:00 (мск) примет «Лос-Анджелес».
Матч
Калгари - Ванкувер - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы:
Трямкин (Скилле, Гонс), 11:35 (0:1). Джиордано (Баклунд, Хэмилтон Д.), 22:34 (1:1 - бол.). Джиордано (Стэйджан, Фролик), 31:15 (2:1 - мен.). Баклунд (Фролик, Хэмилтон Д.), 38:07 (3:1). Ткачук (Баклунд, Броди), 59:14 (4:1 - п.в.).
Место и дата
24 декабря 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция