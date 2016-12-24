Шайба Трямкина не помогла «Ванкуверу» в матче с «Калгари»

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Микаэль Баклунд и Мэттью Ткачук, а Марко Джиордано оформил дубль. У гостей отличился Никита Трямкин.

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл почти 18 минут, нанес два броска, один из которых достиг цели, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 28 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Колорадо», а «Ванкувер» 29 декабря в 05:00 (мск) примет «Лос-Анджелес».