«Аризона» дома уступила «Торонто», Комаров оформил дубль

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Коннор Браун и Вильям Нюландер, а Леонид Комаров оформил дубль. У хозяев отличился Шейн Доан.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 24 минуты, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду 11 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 28 декабря в 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Торонто» 29 декабря в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».