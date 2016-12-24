«Аризона» дома уступила «Торонто», Комаров оформил дубль
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Коннор Браун и Вильям Нюландер, а Леонид Комаров оформил дубль. У хозяев
отличился Шейн Доан.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти
24 минуты, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем
полезности «плюс три».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на
льду 11 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 28 декабря в 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Торонто» 29 декабря в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».