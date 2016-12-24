Доун забросил 400-ю шайбу в 1500-м матче в НХЛ
Форвард «Аризоны»
Шэйн Доун забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Торонто» (1:4).
За 44 секунды до конца второго периода 40-летний канадец отличился после передач Коннора Мерфи и Петера Холланда.
Этот гол стал для Доуна 400-м в НХЛ. Отметим, что Доун проводил свой 1500-й матч в лиге.
Доун провел всю карьеру в составе «койотов», а дебютировал за клуб в сезоне 1995/1996, когда он назывался «Виннипег Джетс».
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