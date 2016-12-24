Киз не выступит на Australian Open

Восьмая ракетка мира Мэдисон Киз объявила о том, что пропустит первый в году турнир «Большого шлема» Australian Open и продолжит восстанавливаться после операции на кисти.

«Я не хочу торопиться и подожду, чтобы полностью восстановиться», – сообщила 21-летняя американка.

Напомним, операция была сделана Киз в октябре через три дня после Итогового турнира года.

В прошлом сезоне на всех турнирах «Большого шлема» Киз доходила до четвертого круга.