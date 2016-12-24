Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи3 : 2Динамо Москва
Хоккей  Спартак0 : 3Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 2Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Киз не выступит на Australian Open

Источник:  ESPNКомментарии

Восьмая ракетка мира Мэдисон Киз объявила о том, что пропустит первый в году турнир «Большого шлема» Australian Open и продолжит восстанавливаться после операции на кисти.

«Я не хочу торопиться и подожду, чтобы полностью восстановиться», – сообщила 21-летняя американка.

Напомним, операция была сделана Киз в октябре через три дня после Итогового турнира года.

В прошлом сезоне на всех турнирах «Большого шлема» Киз доходила до четвертого круга.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дель Потро начнет сезон в феврале38-я ракетка мира Хуан-Мартин Дель Потро сообщил, что не будет выступать на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open.Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTAКербер завершила год на первом месте в рейтинге WTAНемецкая теннисистка Анжелик Кербер, дошедшая до финала Итогового турнира года в Сингапуре, завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA.Кербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в СингапуреКербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в СингапуреПервая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Мэдисон Киз из США в заключительном матче Красной группы Итогового турнира года в Сингапуре.Киз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTAКиз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между американкой Мэдисон Киз и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Цибулковой.Халеп обыграла Киз в стартовом матче Итогового чемпионата WTAЧетвертая ракетка мира Симона Халеп с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA-2016.Александр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian OpenРоссиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественником Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).Федерер подтвердил свое участие в Открытом чемпионате Австралии в 2017 годуШвейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.Конта пробилась в финал турнира в Пекине и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTAБританская теннисистка Джоанна Конта стала первой финалисткой турнира WTA, проходящего в столице Китая.Кузнецова проиграла Киз в четвертьфинале турнира в ПекинеРоссиянка Светлана Кузнецова в матче 1/4 финала турнира в Пекине уступила Мэдисон Кис из США.Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, поднялась на десятое место в Чемпионской гонке WTA.Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.Касаткина проиграла Киз в 1/8 финала турнира в УханеРоссиянка Дарья Касаткина в матче 1/8 финала турнира в Ухане уступила представительнице США Мэдисон Кис.«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.Кербер обошла Уильямс в Чемпионской гонке, Плишкова поднялась на четвертое местоПобедительница US Open Анжелик Кербер возглавила Чемпионскую гонку, обогнав американку Серену Уильямс.Кербер официально возглавила рейтинг WTA, Веснина поднялась на 19-е местоПобедительница US Open Анжелик Кербер стала первой ракеткой мира, опередив Серену Уильямс. 34-летняя американка лидировала в рейтинге WTA 186 недель подряд.Киз обыграла Осаку в третьем круге US OpenАмериканка Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.Веснина поднялась на 14-е место в Чемпионской гонке WTAРоссийская теннисистка Елена Веснина, дошедшая на прошлой неделе до четвертьфинала турнира WTA в Нью-Хейвене, поднялась на одну позицию, в Чемпионской гонке, опередив Винус Уильямс, и теперь занимает 14-е место.Макарова поднялась на семь позиций в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Екатерина Макарова вернулась в Топ-30 рейтинга WTA. После выхода в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене 28-летняя Макарова поднялась с 36-го на 29-е место.Уильямс сохранила лидерство в рейтинге WTA, Кузнецова замыкает первую десяткуСерена Уильямс из США сохранила за собой лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.
Мэдисон Киз
Мэдисон Кизвсе новости
Australian Open
Australian Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости