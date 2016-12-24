Киз не выступит на Australian Open
Восьмая ракетка мира
Мэдисон Киз объявила о том, что пропустит первый в году турнир «Большого шлема»
Australian Open и
продолжит восстанавливаться после операции на кисти.
«Я не хочу торопиться и подожду, чтобы полностью восстановиться», – сообщила 21-летняя американка.
Напомним, операция была сделана Киз в октябре через три дня после Итогового турнира года.
В прошлом сезоне на всех турнирах «Большого шлема» Киз доходила до четвертого круга.
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