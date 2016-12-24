Дель Потро начнет сезон в феврале

38-я ракетка мира Хуан-Мартин Дель Потро сообщил, что не будет выступать на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open.

После затянувшегося сезона 2016 года 28-летний аргентинец принял решение взять паузу до февраля.

«В 2017 году я хочу радоваться тому, что здоров, и сохранять душевное спокойствие. Я знаю, что Кубок Дэвиса дома. Это меня успокаивает», – заявил Дель Потро.

Напомним, в конце ноября Дель Потро помог сборной Аргентины выиграть у Хорватии в финале Кубка Дэвиса. Матч Дель Потро с Марином Чиличем продолжался пять часов.

Добавим, что Australian Open стартует 16 января.