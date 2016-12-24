«Сан-Хосе» победил «Эдмонтон» в матче лидеров Тихоокеанского дивизиона
«Сан-Хосе» выиграл у «Эдмонтона»
(3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Героем матча стал форвард «акул» Кевин Лабанк, оформивший дубль. А второй его гол стал победным в игре.
Лучший бомбардир сезона Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» поучаствовал в обоих голах команды. Теперь на его счету 42 (13+29) очка в 36 матчах.
Благодаря этой победе «Сан-Хосе» стал единоличным лидером Тихоокеанского дивизиона.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 3:2 О.Т. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Павелски (Торнтон, Бернс), 20:31 (1:0 - бол.). Макдэвид (Секера), 46:17 (1:1). Лабан (Павелски, Кутюр), 48:21 (2:1). Марун (Гриба, Макдэвид), 48:45 (2:2). Лабан (Бернс, Кутюр), 63:22 (3:2).
Место и дата
24 декабря 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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