«Сан-Хосе» победил «Эдмонтон» в матче лидеров Тихоокеанского дивизиона

«Сан-Хосе» выиграл у «Эдмонтона» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Героем матча стал форвард «акул» Кевин Лабанк, оформивший дубль. А второй его гол стал победным в игре.

Лучший бомбардир сезона Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» поучаствовал в обоих голах команды. Теперь на его счету 42 (13+29) очка в 36 матчах.

Благодаря этой победе «Сан-Хосе» стал единоличным лидером Тихоокеанского дивизиона.

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