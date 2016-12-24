Сергей Бердников: Команда не услышала тренеров
Главный тренер
новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал крупное поражение
от рижского «Динамо» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
– Настраивали команду, что соперник приедет после поражения 3:9, а мы выплеснули эмоции с «Йокеритом». К сожалению, команда не услышала. Я только могу принести извинения болельщикам и взять проигрыш на себя, – сказал Бердников на пресс-конференции.
Матч
Металлург Нк - Динамо Р - 0:6 (0:1, 0:5, 0:0)
Голы:
Редлихc М. (Липсбергс, Балинскис), 5:27 (0:1). Редлихc К. (Счастливый), 24:37 (0:2). Мейя (Редлихc К.), 30:37 (0:3 - бол.). Индрашис (Дарзиньш, Цибульскис), 32:45 (0:4 - бол.). Редлихc М. (Фрайбергс), 34:25 (0:5). Кулда 37:51 (0:6).
Место и дата
23 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция