«Коламбус» улучшил клубный рекорд по продолжительности победной серии

Победа над «Монреалем» (2:1) стала для «Коламбуса» 12-й подряд. Таким образом, «голубые жакеты» продлили рекордную в клубной истории победную серию.

За последние десять лет только двум командам удавалось провести более длительные серии без поражений. В сезоне 2012/2013 «Питтсбург» не проигрывал 15 матчей, а в сезоне 2009/2010 у «Вашингтона» было 14 побед подряд.

Следующий матч «Коламбус» проведет в ночь на 28 декабря дома с «Бостоном».