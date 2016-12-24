Джанлуиджи Доннарумма: Буффон поздравил меня с первым титулом
Голкипер «Милана»
Джанлуиджи Доннарумма поделился своими впечатлениями после победы в Суперкубке
Италии над «Ювентусом» (1:1, по пен. 4:3).
«Не могу описать свои чувства. Это то, что я никогда не забуду. Поцелуй эмблемы? Я связан с «Миланом». Я болею за эти цвета с детских лет. И для меня честь носить эту форму.
Буффон поздравил меня с первым трофеем. Наша команда растет. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать эту победу с моей семьей», – приводит слова 17-летнего голкипера твиттер The Milan Bible.
Напомним, Суперкубок стал первым трофеем «Милана» с 2011 года.
Матч
Голы
Кьеллини 18 (1:0). Бонавентура 38 (1:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Ругани, Лихтштайнер, Кьеллини, Алекс (Эвра, 33), Стураро (Лемина, 78), Маркизио, Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Манджукич, Игуаин
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Абате (Антонелли, 101), Куцка, Бертолаччи, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бакка (Лападула, 101), Сусо
Предупреждения:
Лихтштайнер, 36; Игуаин, 120 - Романьоли, 43; Куцка, 58; Де Шильо, 70
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
23 декабря 19:30, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция