Джанлуиджи Доннарумма: Буффон поздравил меня с первым титулом

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился своими впечатлениями после победы в Суперкубке Италии над «Ювентусом» (1:1, по пен. 4:3).

«Не могу описать свои чувства. Это то, что я никогда не забуду. Поцелуй эмблемы? Я связан с «Миланом». Я болею за эти цвета с детских лет. И для меня честь носить эту форму.

Буффон поздравил меня с первым трофеем. Наша команда растет. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать эту победу с моей семьей», – приводит слова 17-летнего голкипера твиттер The Milan Bible.

Напомним, Суперкубок стал первым трофеем «Милана» с 2011 года.