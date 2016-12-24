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Александр Жуков: Надеюсь, сборная России выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ОКР Александр Жуков надеется на то, что Россия сможет выставить полноценную команду на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. 

- Сейчас трудно сказать. Я думаю, что те решения, которые приняли биатлонисты (IBU), они касаются только тех спортсменов, которые указаны или находятся под подозрением в докладе Макларена. Все остальные ребята продолжают нормально выступать во всех соревнованиях. Я надеюсь, что наша сборная выступит на Олимпиаде-2018 в Корее, - заявил Жуков.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

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