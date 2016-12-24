Дана Уайт: Мы работаем над проведением турнира UFC в России
Глава UFC Дэна Уайт подтвердил, что организация всерьез рассматривает возможность проведения турнира в России.
- Мы сейчас сконцентрированы на России. Работаем над проведением турнира там. В первую очередь из России приезжает масса талантливых бойцов, и там много фанатов смешанных единоборство. Есть боец из России по имени Хабиб, и он невероятно популярен. Следующем боем может быть встреча Конора и Хабиба, - цитирует Уайта Sherdog.
Напомним, россиянин Хабиб Нурмагомедов 3 марта может провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.
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